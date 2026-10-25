Passou de moto e atirou

Um homem foi morto a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba, na Zona Oeste, na noite de sexta-feira passada (23). Segundo relatos de testemunhas, criminosos em uma motocicleta passaram pelo local atirando na direção da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

Disputa entre criminosos

A região de Sepetiba enfrenta episódios de violência relacionados à disputa territorial entre milicianos e traficantes de drogas pelo controle de atividades criminosas.