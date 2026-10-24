Pesquisa Datafolha: Flávio tem 51% a 49% contra Lula em votos válidos

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24) , véspera do segundo turno das eleições presidenciais, aponta uma disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% do atual presidente. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico.

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O levantamento foi realizado nos dias 23 e 24 de outubro e ouviu 4.050 eleitores. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.



Os votos válidos descartam as escolhas em branco, nulos e as abstenções. Esse é o critério oficial utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o vencedor do pleito.

O levantamento foi realizado nos dias 23 e 24 de outubro e ouviu 4.050 eleitores. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.Os votos válidos descartam as escolhas em branco, nulos e as abstenções. Esse é o critério oficial utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o vencedor do pleito.

Pesquisa considera propensão dos eleitores a votar



De forma inédita, o Datafolha aplicou uma métrica de votos válidos ponderada pelo índice de abstenção provável. O cálculo estatístico cruza dados como o histórico de presença do eleitor na primeira fase do pleito e a distância até o seu local de votação.

Entre os eleitores com alta propensão a votar, grupo que representa 76% do eleitorado e reúne quem compareceu à primeira etapa da eleição e mora perto de sua seção, Flávio Bolsonaro registra 52%, enquanto Lula tem 48%.



No grupo de eleitores que apresenta menor chance de ir às urnas, parcela que equivale a 24% do total, os papéis se invertem. Nessa fatia, formada por quem faltou no primeiro turno ou reside distante do seu local de votação, o atual presidente lidera com 52%, ante 48% do senador.



Lula reúne apoiadores em Copacabana



A véspera da votação decisiva foi marcada por mobilizações dos dois candidatos no Rio de Janeiro. Pela manhã, apoiadores de Lula participaram do ato “Brasil Pronto pra Mais”, na Praia de Copacabana, Zona Sul da cidade.

Durante o encontro, o público entoou cantos em apoio ao candidato à reeleição. Ao discursar, Lula criticou o adversário e classificou a campanha do senador como “do mais baixo nível possível”.



“Dessa vez, eu tive que disputar a eleição com uma pessoa que não é uma pessoa, é uma mentira. Eu nunca vi ninguém com a desfaçatez e sem nenhum compromisso com a verdade como esse adversário”, declarou.



Flávio Bolsonaro participa de ato na Barra



No período da tarde, apoiadores de Flávio Bolsonaro se concentraram na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, durante o evento “Bloco do 22”. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o PT.

Em seu discurso, o senador afirmou que confia na vitória para chegar à Presidência e declarou o desejo de receber a faixa presidencial das mãos de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A definição sobre quem ocupará o Palácio do Planalto ocorre neste domingo (25), durante a votação do segundo turno em todo o país.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral