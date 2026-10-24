Aluna de universidade de SC recebe ameaça de estupro em evento relacionado à ditadura militar

Alunos da Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), em Santa Catarina, denunciam ameaças de estupro contra uma estudante. O caso foi divulgado pelo Centro Acadêmico de Biologia (CAB), que postou print das mensagens anônimas. O texto menciona participação em evento sobre a ditadura militar que seria realizado na instituição.

"Vai ir no auditório J hoje ver aquela palestra sobre ditadura? Vou te pegar num canto e te est* até você não aguentar mais sua put* do caralho ta achando que é quem porra", diz a mensagem.

A Polícia Civil de Santa Catarina foi procurada, mas ainda não respondeu.

A denúncia consta em uma nota de repúdio postada pelo CAB no Instagram, na quinta-feira, 22. "Nas últimas horas, uma integrante do CAB recebeu mensagens privadas contendo ameaças explícitas de violência sexual, agressões verbais, difamação e injúria racial", escreveu o perfil.

O post expôs captura de tela das ameaças recebidas pela aluna. O ataque prossegue em outras duas mensagens: "Acha que eu não te vejo andando pra cima e pra baixo com aquele seu namorado pardinho? E com aquela b*osta do *** e **** de chaveiro?"

A última diz: "Sua p*ta você tá fud**a na minha mão".

O Diretório Central dos Estudantes da Furb (DCE Furb) manifestou solidariedade à aluna e informou ter formalizado a denúncia na ouvidoria da instituição e junto às autoridades competentes.

Na nota, o DCE Furb menciona reforço na segurança da instituição: "Em diálogo com a Reitoria, fomos informados de que o efetivo de segurança do campus foi dobrado, com o objetivo de reforçar a proteção e garantir a integridade de estudantes, professores, servidores e de toda a comunidade acadêmica".

Evento foi trocado de local

A Furb também se pronunciou. Pelo Instagram, a instituição manifestou "irrestrito repúdio a qualquer forma de violência, discriminação e ameaça à comunidade acadêmica". Por questões de segurança, a universidade disse ter transferido o evento, que ocorreria em um espaço fechado, para um outro local.

No perfil do Centro Acadêmico de Psicologia (CPSI Furb), consta a realização do encontro "Ditadura Nunca Mais - resistência estudantil e diálogos de futuro", no dia 22. A descrição destaca a realização de uma mesa redonda com professores de diversas áreas do conhecimento. "Com os últimos acontecimentos que estamos presenciando, os estudantes se organizaram com a intenção de recordar nossa história!", diz a chamada para o encontro.