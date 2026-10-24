Polícia prende suspeito de integrar grupo que abandonou corpo na zona oeste de SP

A Polícia Militar de São Paulo identificou e prendeu um homem de 40 anos suspeito de ter participado da morte de Jean Victor Sousa Guimarães, de 22 anos. De acordo com investigações, o preso estaria entre os homens que foram vistos em imagens de câmeras de segurança abandonando o corpo de Jean no Rio Pequeno, zona oeste da capital paulista.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) aponta uma possível ligação do preso com uma organização criminosa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ele é egresso do sistema prisional, com condenações anteriores por roubo e tráfico de drogas.

Após denúncias anônimas e informações de inteligência, os policiais foram até um imóvel no Jardim Catanduva, onde encontraram o suspeito e um revólver com numeração apagada. "A equipe encontrou, no vão do telhado da residência, um revólver de calibre .38 com numeração suprimida e cinco munições intactas. Um aparelho celular também foi apreendido", disse o tenente-coronel Ives Minosso, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana.

Na madrugada deste sábado, 24, o DHPP formalizou a prisão em flagrante por posse ilegal de arma com numeração suprimida.

Ação foi registrada por câmeras de segurança

O corpo de Jean Victor foi encontrado no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, na última quinta-feira, 22. Ele estava com as mãos amarradas e sinais de violência. Câmeras de segurança registraram quatro pessoas retirando o corpo de um veículo e deixando-o no local. A hipótese inicial, segundo a SSP-SP, é de que o assassinato ocorreu em outro local.

No registro, é possível ver um Renault Sandero preto estacionando na Rua Paulo da Silva, próximo ao número 154, às 20h32. Três pessoas que estavam do lado de fora do veículo se dirigem ao porta-malas. Na sequência, o motorista se junta a elas.

O trio retira o corpo do porta-malas e o arremessa em uma área de mata, que fica abaixo de uma mureta, enquanto o motorista observa. Depois, os quatro retornam ao veículo e fogem.

"O DHPP prossegue com as diligências para esclarecer a participação de cada envolvido, identificar os demais suspeitos e estabelecer a motivação do crime. Foram recolhidos vestígios e requisitados exames periciais", explica a diretora do departamento, Ivalda Aleixo.

Investigações individualizadas

O homicídio é, ao menos, o 17º caso registrado na capital e na região metropolitana desde o início de setembro.

Até sexta-feira, 23, a SSP-SP identificou oito adultos e dois adolescentes envolvidos em outros quatro casos. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, as ocorrências são investigadas separadamente.

"Estamos reforçando as investigações para esclarecer todos os casos, identificar e prender os autores, Até o momento, não há elementos que indiquem ligação entre os diferentes casos ou uma mesma autoria. As ocorrências apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas e são investigadas individualmente. O uso de sacos plásticos ou tecidos, isoladamente, não permite estabelecer relação entre os crimes", afirma.