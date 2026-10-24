Caso Rafael Mascarenhas: filho de Cissa Guimarães denuncia autor de ofensa sobre morte do irmão

João Velho, de 41 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, afirmou que acionou a polícia após receber um comentário ofensivo nas redes sociais relacionado à morte de seu irmão, Rafael Mascarenhas, atropelado em 2010, aos 18 anos, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado no Instagram, João denunciou o autor da mensagem e informou que a família registrou um boletim de ocorrência e apresentou uma notícia-crime.

Segundo João, o comentário foi feito por um homem identificado por ele como Giovanni Cavalcanti de Albuquerque em uma publicação de trabalho, sem relação com política. O filho da atriz atribuiu a mensagem à sua posição política, já que declara publicamente seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No comentário, o homem chama Rafael Bussamra, condenado pelo atropelamento de Rafael Mascarenhas, de "herói" e faz referência às próximas eleições. "Na próxima eleição teremos o Rafael Bussamra para atropelar a esquerda. Meu herói não usa capa. Ele usa o volante de um carro", escreveu, acompanhado de emojis de risada.

"Ele lança mão de um golpe baixo para destilar a fúria política dele", disse João Velho. "Ele quer pegar a parte da minha ferida mais aberta, pegar na parte que mais me dói, que é a perda do meu irmão", afirmou.

João também relatou que a família já havia recebido mensagens de ódio após a morte de Rafael, incluindo manifestações que comemoravam o atropelamento.

"Na época que meu irmão morreu, a gente recebeu muito carinho, muito amor, mas também recebemos, impressionantemente, mensagens de ódio, mensagens perversas, mensagens comemorando a morte do meu irmão", disse.

De acordo com ele, esse tipo de manifestação diminuiu com o passar dos anos, mas voltou a ocorrer durante o período eleitoral. "Ele quer me fazer sofrer nesse lugar porque eu voto num candidato de que ele não gosta", declarou.

No vídeo, João afirmou que a família decidiu tomar medidas legais diante do comentário. Ele também pediu ajuda para identificar e localizar o homem apontado como autor da mensagem.

"O meu irmão que morreu não está aqui para se defender, só que eu estou. A minha mãe está viva, meu irmão Tomás está vivo, a gente está aqui vivo", disse. "Fizemos uma notícia-crime e também fizemos um boletim de ocorrência", acrescentou.

João agradeceu à equipe jurídica responsável pelo caso, liderada pelos advogados Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman, e incentivou outras pessoas que recebem ameaças por suas posições políticas a procurar as autoridades.

"Notícia-crime, denunciem na polícia, e vamos lutar contra isso. Isso não pode acontecer, isso não é legal, no sentido literal da palavra", afirmou.

Relembre o caso Rafael Mascarenhas

Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, morreu em 20 de julho de 2010, aos 18 anos, após ser atropelado enquanto andava de skate com amigos no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

O túnel estava fechado para manutenção quando Rafael e os amigos entraram no local para andar de skate. O jovem foi atingido por um carro conduzido por Rafael Bussamra, que havia feito um retorno na contramão para acessar o trecho interditado.

Em 2023, Bussamra foi condenado pela morte do jovem. Seu pai, Roberto Bussamra, também foi condenado por tentar subornar policiais para encobrir o crime.

Atualmente, o túnel onde ocorreu o atropelamento leva o nome de Rafael Mascarenhas. Além de Rafael, Cissa Guimarães é mãe de João Velho, de 41 anos, e Tomás Velho, de 47.