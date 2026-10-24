Criança fica presa à fiação elétrica após cair da janela do 2° andar de imóvel em Alagoas

Uma criança de quatro anos ficou presa à fiação elétrica nesta sexta-feira, 23, após cair da janela do segundo andar da casa onde mora em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas.

Ela foi resgatada pelo policial militar Andréon Bezerra da Silva, do 9º Batalhão (9º BPM) da Polícia Militar de Alagoas (PMAL), que passava pelo local após sair do trabalho. Ao Estadão, ele relatou que percebeu uma quando percebeu uma aglomeração de pessoas pedindo ajuda.

"Logo percebi que a menina estava pendurada e resolvi entrar na casa para tentar resgatá-la", relatou o policial.

O PM contou que entrou na residência e usou uma janela no primeiro andar para acessar a menina. "Estendi o corpo, consegui alcançar a criança, segurá-la e puxá-la para dentro do imóvel. Foi um momento de muita emoção", relatou.

Apesar de não ter sofrido descarga elétrica, a menina teve pequenas escoriações pelo corpo e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

"Graças a Deus, deu tudo certo. Como sou pai, faria tudo novamente. Fiquei muito feliz em saber que a menina ficou bem", disse Andréon.

Pela atuação no resgate, o policial será condecorado pela corporação, segundo informou o comandante-geral da PMAL, coronel Paulo Amorim.