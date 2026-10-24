Biomédica denuncia agressão com cassetete por segurança do MetrôRio após jogo do Flamengo

A biomédica Mariana Mattos, de 29 anos, relatou ter sido atingida no rosto com um cassetete por uma funcionária do MetrôRio durante uma confusão na estação São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 23, após um jogo do Flamengo. A passageira precisou levar três pontos na boca. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O MetrôRio afirma que a passageira foi atingida acidentalmente durante a intervenção dos seguranças em uma ocorrência envolvendo dois grupos de torcedores.

Segundo relato de Mariana ao portal g1, ela havia saído da partida entre Flamengo e Estudiantes de La Plata e seguia para o metrô quando, por volta de 0h20, dois homens tentaram furar a fila das catracas. A situação provocou uma confusão, com empurrões entre os passageiros.

De acordo com a biomédica, uma agente de segurança tentou intervir e acabou atingindo seu rosto com um cassetete. Mariana relatou que o ferimento provocou um sangramento intenso e que a confusão terminou após os envolvidos perceberem o que havia acontecido.

A passageira contou que foi levada pela própria funcionária para uma sala de segurança da estação, onde lavou o rosto e colocou gaze sobre o ferimento. Ainda segundo o relato de Mariana ao portal, a agente, que se apresentou como supervisora de segurança, afirmou que o machucado havia sido provocado por uma garrafa de vidro utilizada por um torcedor.

Após cerca de 30 minutos de espera, a biomédica foi encaminhada pelo MetrôRio ao Hospital Quinta D'Or, e recebeu três pontos na boca.

Em nota, o MetrôRio confirmou que houve uma ocorrência envolvendo dois grupos de torcedores na estação São Cristóvão, mas afirmou que a passageira foi atingida acidentalmente durante a intervenção dos seguranças.

"O MetrôRio informa que, no início da madrugada desta sexta-feira (23/10), registrou uma ocorrência na estação São Cristóvão envolvendo dois grupos de torcedores. A equipe de segurança precisou intervir e, na tentativa de retirar os objetos que os torcedores levavam, uma cliente foi acidentalmente atingida", informou a concessionária. A empresa acrescentou que suas equipes prestaram atendimento à passageira no local e a encaminharam ao hospital.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, e os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.