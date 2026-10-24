Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia no coração

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 23, após passar por uma cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 16. A cirurgia foi realizada na terça-feira, 20, e o procedimento foi bem-sucedido.

A alta hospitalar foi divulgada nas redes sociais pela mulher de Carlos Alberto, Renata de Nóbrega.

A internação do humorista ocorreu após Carlos Alberto contrair o vírus Coxsackie tipo 2, que agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca. Carlos Alberto de Nóbrega deu entrada no hospital para investigar sintomas que persistiam havia alguns meses, como fadiga e mal-estar.

Com a piora, ele apresentou bradicardia, condição que reduz os batimentos cardíacos, além de outras arritmias, o que levou à indicação do marcapasso.

O humorista, de 90 anos, não tem previsão de voltar a gravar o programa "A Praça é Nossa", do SBT.