Walter Salles estreia 'Sócrates Brasileiro' na Mostra de SP

Sócrates Brasileiro, série documental sobre o ídolo do Corinthians e futebol nacional, Sócrates (1954-2011), teve sua pré-estreia oficial nesta quinta-feira, 23, durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Contando com familiares do jogador e alguns dos membros mais influentes da mídia esportiva, o evento realizado em São Paulo mostrou que o legado de "Magrão", como o craque era chamado, e companhia segue vivo no imaginário de torcedores de todos os times.

Além de Walter Salles, diretor da série, o evento contou ainda com a presença de nomes como Walter Casagrande, jogador da Democracia Corinthiana, Juca Kfouri, Paulo Vinícius Coelho e Raí, ídolo do São Paulo e irmão de Sócrates, além de familiares. Todos, aliás, deram depoimentos ao documentário.

"Eu nunca falo da Democracia Corinthiana no passado, porque ela continua viva até hoje", disse Salles, antes da sessão, sobre o movimento dos jogadores do Corinthians, no começo dos anos 1980, que incluiu os jogadores nas decisões do time.

Falando sobre a produção da série, Salles lembrou de conhecer os pais de Sócrates, Seo Raimundo e Dona Guiomar. "Acho a trajetória deles absolutamente admirável. Fiquei me perguntando que país era esse, nos anos 1950, em que dois pais autodidatas chamam seus primeiros dois filhos de Sócrates Brasileiro e Sóstenes Brasileiro. Você tem que acreditar muito no País para fazer isso."

Segundo o vencedor do Oscar, o sentimento de fé e patriotismo dos pais do jogador o inspiraram a agilizar a edição dos dois primeiros episódios de Sócrates Brasileiro para serem exibidos às vésperas do segundo turno da eleição presidencial.

"Precisa ter um desejo por um país extraordinário e acho que, neste momento, estamos precisando muito disso."

"É a primeira vez que eu faço isso [mostrar uma produção não-finalizada ao público], mas achei que [a mensagem de Sócrates] é muito maior que a gente", concluiu Salles.

Pouco antes das luzes se apagarem para a sessão, os presentes, muitos com adesivos de apoio ao presidente Lula, puxaram gritos ao candidato à reeleição, encorajado pelo pedido de Salles para "votar pela vida" no próximo domingo, 25.

Em determinado momento do segundo episódio de Sócrates Brasileiro, ex-jogadores do Corinthians lembram como, em 1982, a Democracia Corinthiana enfrentava o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Contra um time melhor, os alvi-negros encontraram força em Andar com Fé, música de Gilberto Gil, e subiram cantando as escadas para o campo do estádio do Morumbi, onde, 90 minutos depois, eles se sagraram campeões.

Símbolo da conquista - que seria seguida pelo bicampeonato em 1983 -, a canção embalou os créditos do capítulo. Animados, os espectadores da Mostra também entoaram as letras de Gil, mostrando que as ações e palavras de Sócrates seguem inspirando a movimentação política e social.

O número musical improvisado pelo público seguiu por toda a execução da música durante os letreiros finais. Depois, a voz de Gil foi substituída por gritos pela democracia.

Ainda sem data oficial para estrear, Sócrates Brasileiro será disponibilizada pelo Globoplay.