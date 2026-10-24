Memorial do Clube da Esquina é vandalizado em BH

O memorial do Clube da Esquina, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, foi vandalizado na madrugada desta sexta-feira, 23.

O espaço, que marca o berço do movimento musical cuja projeção se deu a partir do trabalho de artistas como Milton Nascimento, Lô Borges (1952-2025) e Beto Guedes, teve placas sujadas com tinta vermelha.

A Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga o caso, foi procurada pelo Estadão para o fornecimento de maiores detalhes. Não houve resposta até a publicação desta matéria.

Em comunicado, o Bar e Museu Clube da Esquina condenou o "gesto de desrespeito" a "um lugar que representa um dos capítulos mais importantes da música e da cultura brasileira".

"Repudiamos profundamente esse ato e reforçamos que preservar a memória do Clube da Esquina é preservar um patrimônio cultural e afetivo que pertence a todos nós. Seguiremos cuidando, valorizando e celebrando esse legado, com o respeito e o amor que ele merece. Porque podem manchar nossas paredes, mas jamais apagar nossa história", diz a nota.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), repudiou o ataque em um vídeo publicado nas redes sociais, prometeu "tolerância zero" e dirigiu-se ao autor do crime: "Eu vou dar um recado para você que fez isso: eu vou te pegar".

Yé Borges, irmão de Lô, também lamentou a "covardia" do ato e convocou o público, por meio das redes sociais, para participar de uma limpeza coletiva do local neste sábado, 24, às 10h.

O memorial, uma propriedade privada, preserva fotografias, discos e objetos ligados ao Clube da Esquina. Em dezembro de 2024, foi reinaugurado após uma reforma e passou a abrigar um espaço de coworking. A revitalização também incluiu a instalação de um banco e de placas na calçada em homenagem aos músicos do Clube da Esquina.

O vandalismo ocorreu três dias antes do aniversário de Milton Nascimento, que completa 84 anos na próxima segunda-feira, 26.