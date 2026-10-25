'Chegou a hora da mudança', diz Flávio Bolsonaro ao votar no Rio

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) , votou no segundo turno, na manhã deste domingo (25), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O senador foi acompanhado da mulher, Fernanda.

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Governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL) também esteve presente, prestando apoio ao amigo. Flávio foi recebido com gritos de eleitores, que lotaram a entrada da escola apesar da chuva leve. O senador votou na seção 170 por volta das 8h20 e posou para fotos ao lado da mulher.

Ao deixar o local, o candidato discursou, mencionando que o país precisa de "mudança". "Estou muito feliz com a campanha desse segundo turno. Levamos alegria às ruas. Uma campanha leve, limpa. Com felicidade no rosto de quem estava com a gente nas ruas, aqui no Rio com o Douglas. E acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no primeiro turno, que seja no segundo", afirmou Flávio.

Em seguida, o senador criticou - indiretamente - o oponente, o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está. A vida de todo mundo piorou, então, não tem por que continuar insistindo no erro", disse ele, que complementou:

"esperança virou medo. Medo de andar na rua de noite, de ter o celular roubado, de ter a moto roubada, de ter a geladeira vazia, de não conseguir pagar as contas que estão atrasadas. Então, vim com propostas mostrando que a gente tem toda a condição de montar um grande time para reorganizar o Brasil. Tirar o país dessa dívida. Tirar você, brasileiro, desse sufoco que está vivendo."

Por fim, Flávio fez um apelo para que as pessoas fossem às urnas, independente do clima. "Faça chuva ou faça sol, 'bora' sair de casa para votar porque o Brasil vai mudar e vai vencer. Obrigado", concluiu o candidato do Partido Liberal.

Mobilizações



Manifestações no Rio em apoio aos dois candidatos marcaram às vésperas do segundo turno. Milhares de eleitores de Flávio participaram do ato batizado de “Bloco do 22”, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (24).

Eles se concentraram na Praça do Ó, de onde manifestaram apoio ao candidato do PL. Vestidos com roupas e acessórios nas cores verde e amarelo, os eleitores ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o Partido dos Trabalhadores, como "Tchau, tchau, PT" e "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".

Já em Copacabana, na Zona Sul, cerca de 1,1 milhão de pessoas acompanharam o ato em apoio ao atual presidente. Com o público entoando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", o petista classificou a campanha do adversário como "do mais baixo nível possível". "Dessa vez, eu tive que disputar a eleição com uma pessoa que não é uma pessoa, é uma mentira. Eu nunca vi ninguém com a desfaçatez e com nenhum compromisso com a verdade como adversário. Eu nunca conheci", criticou o candidato, que completou:

"O nome dele é mentira, mentira e mentira. Ele decora os textos e não tem nenhum compromisso com a verdade, com aquilo que se fala. Ele diz 'sim' e 'não' com a mesma desfaçatez. E eu, às vezes, fico pensando se o Brasil merece ter um candidato dessa envergadura."