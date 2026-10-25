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Nunes Marques acompanha zerésima na abertura de seção em Brasília

Em pronunciamento no sábado (24), presidente do TSE afirmou que Corte está mobilizada para assegurar a livre manifestação dos brasileiros

Nunes Marques acompanhou emissão da zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição
Nunes Marques acompanhou emissão da zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição -
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, acompanhou na manhã deste domingo (25) a abertura de sua seção eleitoral em Brasília (DF). Ele esteve presente no ato de emissão da chamada zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição.
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O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo. 
Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado (25), Kassio Nunes Marques destacou que a Justiça Eleitoral está mobilizada para assegurar a livre manifestação do eleitorado neste domingo.

"A Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno", disse o presidente do TSE.

Nunes Marques relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo e pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham.

"Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final. Principalmente, aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a Justiça Eleitoral", declarou.

O presidente do TSE também ressaltou que os eleitores devem checar o local de votação. Afirmou que houve "um número muito pequeno de alterações", mas emendou que "não custa verificar essa informação antes de sair de casa".

A conferência deve ser feita em canais oficiais, como os sites dos tribunais eleitorais, inclusive o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o ChatVote, assistente virtual do TSE; e o aplicativo e-Título.
Nunes Marques também lembrou que é proibido levar aparelhos eletrônicos, inclusive celulares, para a cabine de votação. O presidente do TSE pediu atenção às mensagens recebidas e compartilhadas, especialmente na reta final da campanha.

A eleição de 2026 foi marcada por uma série de medidas judiciais contra informações falsas, especialmente publicações nas redes sociais.
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