Nunes Marques acompanha zerésima na abertura de seção em Brasília

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques , acompanhou na manhã deste domingo (25) a abertura de sua seção eleitoral em Brasília (DF). Ele esteve presente no ato de emissão da chamada zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição.





O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo.

LEIA MAIS: TSE retira restrições de transporte de indígenas para votação O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo.

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado (25), Kassio Nunes Marques destacou que a Justiça Eleitoral está mobilizada para assegurar a livre manifestação do eleitorado neste domingo.



"A Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno", disse o presidente do TSE.



Nunes Marques relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo e pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham.



"Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final. Principalmente, aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a Justiça Eleitoral", declarou.



O presidente do TSE também ressaltou que os eleitores devem checar o local de votação. Afirmou que houve "um número muito pequeno de alterações", mas emendou que "não custa verificar essa informação antes de sair de casa".



A conferência deve ser feita em canais oficiais, como os sites dos tribunais eleitorais, inclusive o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o ChatVote, assistente virtual do TSE; e o aplicativo e-Título.

Nunes Marques também lembrou que é proibido levar aparelhos eletrônicos, inclusive celulares, para a cabine de votação. O presidente do TSE pediu atenção às mensagens recebidas e compartilhadas, especialmente na reta final da campanha.



A eleição de 2026 foi marcada por uma série de medidas judiciais contra informações falsas, especialmente publicações nas redes sociais.