Fred Bruno revela como está o pé atingido por tiro em boate

Cinco dias depois de ser ferido por um disparo de arma de fogo em uma boate de São Paulo, Fred Bruno, de 37 anos, compartilhou novos detalhes sobre sua recuperação. Neste sábado (24), o apresentador do "Globo Esporte SP" exibiu o pé ainda enfaixado nas redes sociais e revelou que já pode retomar os exercícios físicos.
Nos Stories do Instagram, o jornalista publicou uma foto com o pé ainda enfaixado e comemorou a melhora. "Pézin tá quase zero, médico liberou, então bora pro jogo", escreveu ele, ao lado de emojis de comemoração e uma bola de basquete.
O incidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (19), no Santo Cupido Bar, localizado no bairro Itaim Bibi, na Zona Sul da capital paulista. Fred estava no estabelecimento quando uma discussão que envolveu o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) terminou com um disparo de arma de fogo.
O apresentador não tinha relação com a confusão, mas acabou atingido de raspão no pé. Na ocasião, ele relatou que sentiu um forte impacto, seguido de dor, inchaço e uma sensação de queimação. O jornalista recebeu os primeiros atendimentos no local e procurou assistência médica.
Ainda na segunda-feira, Fred usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e comentar a gravidade da situação.
"Estou aqui, primeiramente, para dizer que tá tudo bem. Sobre o ocorrido num bar, ontem à noite, aqui em São Paulo. Sim, eu estava presente, embora não tinha nada a ver ali com o ocorrido. Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, né? Começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas estou bem, porém é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa", declarou.
Por causa do ferimento, o apresentador precisou se afastar temporariamente do trabalho e não comandou o "Globo Esporte SP" na segunda-feira. No entanto, ele retornou à atração esportiva da TV Globo já na terça-feira (20).
Fred também afirmou que adotaria as medidas necessárias para esclarecer o episódio. Na quarta-feira (21), a Polícia Civil incluiu a suspeita de lesão corporal no boletim de ocorrência, depois que a defesa do jornalista procurou as autoridades.
Um exame pericial foi solicitado para avaliar os ferimentos. O caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo devido ao envolvimento de um parlamentar estadual.