Fred Bruno revela como está o pé atingido por tiro em boate

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Nos Stories do Instagram, o jornalista publicou uma foto com o pé ainda enfaixado e comemorou a melhora. "Pézin tá quase zero, médico liberou, então bora pro jogo", escreveu ele, ao lado de emojis de comemoração e uma bola de basquete.O incidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (19), no Santo Cupido Bar, localizado no bairro Itaim Bibi, na Zona Sul da capital paulista. Fred estava no estabelecimento quando uma discussão que envolveu o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) terminou com um disparo de arma de fogo.O apresentador não tinha relação com a confusão, mas acabou atingido de raspão no pé. Na ocasião, ele relatou que sentiu um forte impacto, seguido de dor, inchaço e uma sensação de queimação. O jornalista recebeu os primeiros atendimentos no local e procurou assistência médica.Ainda na segunda-feira, Fred usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e comentar a gravidade da situação."Estou aqui, primeiramente, para dizer que tá tudo bem. Sobre o ocorrido num bar, ontem à noite, aqui em São Paulo. Sim, eu estava presente, embora não tinha nada a ver ali com o ocorrido. Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, né? Começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas estou bem, porém é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa", declarou.Por causa do ferimento, o apresentador precisou se afastar temporariamente do trabalho e não comandou o "Globo Esporte SP" na segunda-feira. No entanto, ele retornou à atração esportiva da TV Globo já na terça-feira (20).Fred também afirmou que adotaria as medidas necessárias para esclarecer o episódio. Na quarta-feira (21), a Polícia Civil incluiu a suspeita de lesão corporal no boletim de ocorrência, depois que a defesa do jornalista procurou as autoridades.Um exame pericial foi solicitado para avaliar os ferimentos. O caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo devido ao envolvimento de um parlamentar estadual.