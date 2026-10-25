Douglas Ruas destaca mudança para o Brasil ao votar em São Gonçalo

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Ao chegar à escola, Ruas foi recebido por apoiadores e tirou fotos com diversos eleitores. À imprensa, Ruas destacou a expectativa de uma mudança para o Brasil com o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)."A expectativa é muito boa. Nós tivemos a oportunidade, neste segundo turno, eu fiquei à frente da coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro e percorri pessoalmente todas as regiões do nosso estado, levando uma mensagem, conversando com a população, a importância de nós termos uma decisão de mudança para o nosso Brasil hoje", disse.Ruas ainda criticou o governo Lula e reforçou que acredita na vitória de Flávio. "A gente sabe que o nosso adversário já teve todas as chances, prometeu inúmeras vezes mudança e, pelo contrário, criou todos os problemas para os quais hoje nós buscamos a solução. Então, pelo que nós vimos nestes últimos dias nas ruas, a gente está muito confiante de que o Brasil vai fazer a escolha certa, a escolha da mudança, e vai eleger hoje Flávio Bolsonaro presidente do Brasil."O governador eleito também afirmou que a campanha feita no Rio pode influenciar o resultado das eleições. "No primeiro turno, o Flávio teve 53% dos votos aqui. A nossa expectativa é que essa votação cresça para, pelo menos, 57% dos votos válidos. A gente está projetando aí um crescimento na ordem de 600 a 700 mil votos dos votos totais aqui no Estado do Rio de Janeiro, e essa ampliação da vantagem aqui no Rio tenho certeza que será determinante para a vitória no país", ressaltou.Ruas também comentou a decisão do diretório nacional do PSD (Partido Social Democrático), que protocolou, na última quarta-feira (14), uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para que fosse restabelecido um segundo turno entre ele e Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro."Em relação à ação judicial, a gente lamenta mais um desrespeito à Justiça Eleitoral, ao processo democrático. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre esse assunto e, para nós, é um assunto encerrado. Hoje a gente espera que o Flávio seja declarado eleito presidente do Brasil e, a partir de amanhã, a gente já começa a trabalhar fortemente na transição do governo do Estado do Rio de Janeiro", afirmou.Antes de votar, por volta das 8h, Ruas acompanhou a votação do candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.Por fim, ele informou ainda que almoçará com a família e, posteriormente, seguirá para Brasília, onde acompanhará a apuração ao lado de Flávio, do presidente do partido e da direção nacional.