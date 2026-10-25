'Clima excelente nas ruas' favorece Lula, diz Haddad ao votar em SP

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , ex-candidato ao governo estadual de São Paulo, afirmou que o "clima excelente nas ruas" pode pesar favoravelmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Ele votou na manhã deste domingo (25) em um colégio na Zona Sul de São Paulo.





Haddad citou, como pontos a favor do presidente, "a onda dos últimos dias, a manifestação popular, praticamente em todas as grandes cidades do País, o apreço que o povo do interior tem pelo presidente Lula, sobretudo no Nordeste". Lula saiu atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais e busca virada na eleição deste domingo.



O ex-ministro ainda afirmou: "Eu penso que tem um clima excelente nas ruas, estamos celebrando a democracia, e penso que o esforço do presidente, o compromisso dele com o País, a história de vida vai pesar neste último dia".



"Foi realmente muito diferente no segundo turno, o presidente estava emocionado ontem, segunda vez que a Paulista tem recorde de público, e não é pouco emocionante o que ele viveu esses dias. Ele passou pelo País inteiro e o clima é o mesmo em todas as cidades que ele visitou", avaliou. LEIA MAIS: Na Nova Zelândia, Lula tem 80,5% dos votos contra 19,4% de Flávio Haddad citou, como pontos a favor do presidente, "a onda dos últimos dias, a manifestação popular, praticamente em todas as grandes cidades do País, o apreço que o povo do interior tem pelo presidente Lula, sobretudo no Nordeste". Lula saiu atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais e busca virada na eleição deste domingo.O ex-ministro ainda afirmou: "Eu penso que tem um clima excelente nas ruas, estamos celebrando a democracia, e penso que o esforço do presidente, o compromisso dele com o País, a história de vida vai pesar neste último dia"."Foi realmente muito diferente no segundo turno, o presidente estava emocionado ontem, segunda vez que a Paulista tem recorde de público, e não é pouco emocionante o que ele viveu esses dias. Ele passou pelo País inteiro e o clima é o mesmo em todas as cidades que ele visitou", avaliou.

Presidente do PT pede que o povo vote pelo Brasil, mesmo se não gostar do Lula

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, publicou um vídeo em suas redes sociais, neste domingo, convidando o povo brasileiro a fazer uma reflexão sobre a importância de votar, e de fazer a escolha certa para o futuro do País.



"Faço um convite à reflexão. Sem ódio, sem intolerância. E, hoje, quando estiver diante da urna, vote pelo Brasil. Eu não estou pedindo para você gostar do PT, de você gostar do Lula. Nós não podemos permitir que o Brasil seja comandado por alguém que tenha relações com as milícias, alguém que protegeu o assassino de uma menina de 5 anos".

Neste sábado, durante participação na "Live da Virada", promovida pelo canal Exército do Lula, do deputado federal André Janones (Rede-MG), Edinho fez críticas ao grupo político de Flávio Bolsonaro, associando o adversário a propostas de redução de investimentos sociais e a episódios envolvendo milícias.



"Quem vai fazer mudança nesse país não é quem defende, condecora assassino de Marielle, que defende assassino de criança de cinco anos, que se associa com milícia, que compra casa de dez milhões, quem lava dinheiro em loja de chocolate, que quer congelar salário mínimo, BPC, investimento no SUS. Esse grupo político não vai fazer mudança", declarou.



O presidente do PT também defendeu a mobilização de eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno como estratégia para ampliar a votação de Lula. "Nós temos que ter metas. Se cada pessoa que estivesse na manifestação aqui em Araraquara fosse atrás de cinco pessoas que não foram votar no primeiro turno, já fazemos a diferença", afirmou.



Edinho ainda parabenizou Janones pela iniciativa de mobilização digital em apoio à candidatura de Lula. O canal Exército do Lula organizou a participação de apoiadores na campanha por meio de "missões" nas redes sociais, voltadas à ampliação do engajamento das lideranças de esquerda e à circulação de conteúdos políticos



Janones atribuiu os resultados da iniciativa à participação ativa dos eleitores. "A gente só conseguiu realizar tudo que fizemos porque vocês participaram e engajaram. Cada um de vocês, cada voto faz a diferença", disse o deputado.