Local de votação no Rio é alterado após infestação de pulgas

O DIA, uma infestação de pulgas na Escola Municipal Visconde de Porto Seguro no Jardim Sulacap causou a alteração em dez seções. Houve também a transferência de outras cinco seções da Rede de Ensino EEEPV em Brás de Pina, por razão estrutural, neste domingo (25). Uma situação inusitada gerou mudança em um local de votação no Rio de Janeiro durante as Eleições Gerais de 2026 . Segundo apurou, uma infestação de pulgas na Escola Municipal Visconde de Porto Seguro no Jardim Sulacap causou a alteração em dez seções. Houve também a transferência de outras cinco seções da Rede de Ensino EEEPV em Brás de Pina, por razão estrutural, neste domingo (25).

"Faço questão de reforçar: nos 5.040 locais de votação em todo o estado, apenas dois locais foram alterados entre o primeiro e o segundo turno. Essas mudanças por motivos estruturais ocorreram, uma em Bras de Pina na região da Leopoldina, e outra no Jardim Sulacap, na Zona Oeste. Todos os demais locais permanecem os mesmos. Portanto, os demais eleitores que votaram normalmente no primeiro turno podem retornar ao mesmo local", disse Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ.

A Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, localizada na Rua Teófilo Guimarães, 604, no Jardim Sulacap, sofreu com a infestação de pulgas e ficou sem condições de receber os eleitores neste segundo turno. O novo local de votação, que fica a cinco minutos do anterior, passou para o Colégio Marques Rodrigues, na Rua Pacífico Pereira, 289, no mesmo bairro. Essa zona afetou dez seções: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154.

Já a Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Muaná, 105, em Brás de Pina, foi trocada pela mesma rede de ensino na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular. Segundo o TRE-RJ, a mudança tem por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento" e afeta o eleitorado de cinco seções em Brás de Pina: 123, 124, 125, 126 e 127.

Presidente do TRE-RJ garante segurança e menos filas

Na abertura da votação do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, o presidente do TRE-RJ transmitiu tranquilidade para a população fluminense. Claudio de Mello Tavares garantiu segurança para os eleitores e reforçou que as forças policias foram mobilizadas, incluindo a Polícia Militar, no patrulhamento das ruas nos locais de votação em todo o Estado.

"Sintam a confiança de que teremos mais uma jornada de paz, tranquilidade e respeito pela vontade popular. A Justiça Eleitoral se preparou minuciosamente para este domingo. Cada etapa foi planejada, cada procedimento foi previsto e todas as medidas necessárias foram adotadas para que o eleitor possa exercer seu direito de voto com segurança e liberdade. E quero transmitir uma mensagem muito clara à população fluminense: podem sair de casa e votar com tranquilidade", afirmou o presidente.

Além disso, o presidente do TRE-RJ também revelou a expectativa por ter menos filas durante a votação do segundo turno. Com Douglas Ruas eleito para o governo ainda no primeiro turno, o povo fluminense votará apenas para Presidente da República (Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PSL, disputam a presidência do Brasil).

"Nossa expectativa também é de uma votação mais rápida. No primeiro turno, o eleitor precisou fazer cinco escolhas. Hoje, votará apenas para presidente da República. Por isso, não esperamos filas e nem debates ao longo do dia", completou.

Eleição suplementar em Itaguaí

No município de Itaguaí, a votação será um pouco diferente do restante do Estado. Enquanto em todos os outros locais o povo votará apenas para Presidente da República, na região também haverá disputa para a Prefeitura. Portanto, o presidente do TRE-RJ explicou que, primeiro, o cidadão escolherá o presidente, e depois o prefeito.

"Em Itaguaí, a votação será um pouco diferente. Além do segundo turno para presidente da República, haverá uma eleição suplementar para prefeito. Neste município, o eleitor votará primeiro para presidente e, em seguida, para prefeito. Quero fazer ainda um alerta importante: não se deixe levar por rumores, boatos ou informações falsas. Em caso de dúvida, procure sempre os canais oficiais da Justiça Eleitoral", finalizou.

Quatro chapas disputam a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os candidatos eleitos cumprirão mandato até 31 de dezembro de 2028. Disputam o pleito Haroldinho Jesus (PDT), que tem como vice Fabiano José Nunes, o Fabinho Taciano (PP); Kelaine Goulart (Novo), com Beto do Posto (Novo) como vice; Luciano Mota (PT), que forma chapa com Dr. Paulo Wesley (PT); e Marcelo Cunha (Democrata), ao lado de Dany VanTol (Democrata).