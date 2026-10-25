INMET alerta eleitores para temporal e ventos de até 100 km/h

Os eleitores voltam às urnas neste domingo (25) para determinar quem será o novo presidente do Brasil. A disputa mais acirrada dos últimos pleitos contrapõe os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em alguns Estados, haverá, ainda, a definição do governador. Em meio à disputa eleitoral, parte da população deve enfrentar um clima adverso





O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) colocou a região do centro-sul do Brasil em alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, queda de granizo à tarde e ventos de até 100 km/hora. A região inclui São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Mato Grosso.



O INMET alerta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", diz o instituto.



De acordo com a Climatempo, empresa de serviços de meteorologia, uma frente fria e um ciclone extratropical se formaram durante o sábado (24) entre o Sul do Brasil e o Paraguai. Já neste domingo, a frente fria está avançando do Sul para o Sudeste e para o Centro-Oeste do Brasil.



No Sudeste, há uma grande preocupação com chuva em todos os Estados, diz o Climatempo. Contudo, na maioria das áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, a maior chance de chover é durante a tarde e à noite. Já em outras áreas de Minas, no Estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, o risco de chuva era previsto já para a manhã.



Contrapondo a instabilidade climática do Centro-Sul, o Nordeste tem previsão de sol forte e tempo seco. Em áreas do interior do Piauí, centro-sul do Maranhão e oeste da Bahia, a temperatura pode chegar aos 40 graus.



"Apesar do calor intenso a chance de chover durante o domingo no Nordeste é muito pequena. O uso de chapéus e sombrinhas além do protetor solar é recomendado para ir até o local de votação", diz a Climatempo. LEIA MAIS: Infestação de pulgas motiva mudança de local de votação no Rio O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) colocou a região do centro-sul do Brasil em alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, queda de granizo à tarde e ventos de até 100 km/hora. A região inclui São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Mato Grosso.O INMET alerta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia", diz o instituto.De acordo com a Climatempo, empresa de serviços de meteorologia, uma frente fria e um ciclone extratropical se formaram durante o sábado (24) entre o Sul do Brasil e o Paraguai. Já neste domingo, a frente fria está avançando do Sul para o Sudeste e para o Centro-Oeste do Brasil.No Sudeste, há uma grande preocupação com chuva em todos os Estados, diz o Climatempo. Contudo, na maioria das áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, a maior chance de chover é durante a tarde e à noite. Já em outras áreas de Minas, no Estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, o risco de chuva era previsto já para a manhã.Contrapondo a instabilidade climática do Centro-Sul, o Nordeste tem previsão de sol forte e tempo seco. Em áreas do interior do Piauí, centro-sul do Maranhão e oeste da Bahia, a temperatura pode chegar aos 40 graus."Apesar do calor intenso a chance de chover durante o domingo no Nordeste é muito pequena. O uso de chapéus e sombrinhas além do protetor solar é recomendado para ir até o local de votação", diz a Climatempo.

Justificativas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo que havia 1,015 milhão justificativas no e-título até às 9h, uma hora após a abertura das urnas. A parcial do TSE de 9h também traz 571 mil e-Titulos emitidos, 4.235.243 consultas Onde votar e 1.174.076 de envios de notificações para pessoas que tiveram alteração no local de votação. Às 9h30 do primeiro turno, eram 1,431 milhão.