Eleitores do DF acordam cedo para garantir voto no segundo turno

Na Cidade Estrutural, antes mesmo das 8h, as filas nos locais de votação reuniam dezenas de pessoas. A dona de casa Luciana Cândida da Silva acordou às 5h30 para garantir que seria uma das primeiras. “Estou morando em Corumbá 4, em Goiás. Como é longe, eu saí de lá cedinho. Cheguei aqui e fui a terceira a votar.”

O pedreiro José Omar Brito, morador da Colônia Agrícola 26 de Setembro, na região de Vicente Pires, também preferiu sair cedo. “Vim de bicicleta, levei uns 30 minutos para chegar aqui na Estrutural. É melhor resolver logo, porque depois fica com o dia livre para fazer outras coisas.”

O aposentado Francisco Vieira Gomes, de 72 anos, está entre os eleitores para quem o voto é facultativo, mas fez questão de ir até a escola próxima a sua casa e exercer a cidadania.

“Sempre acompanhei a política e acho que temos que defender a soberania do nosso país. E essa é uma forma de sermos cidadãos.”

A legislação eleitoral define que o voto é facultativo para pessoas a partir dos 70 anos, assim como para analfabetos e jovens maiores de 16 e menores de 18 anos.

No primeiro turno, 8,77 milhões de eleitores como seu Francisco foram às urnas, mais da metade dos 17,25 milhões de eleitores acima de 70 anos aptos a votar nas Eleições de 2026.

A estudante de direito Bruna Tereza de Souza estava ansiosa para votar pela primeira vez em uma eleição geral. Ela retornou hoje às urnas para participar do segundo turno.

“O que a gente vai decidir aqui vai definir o nosso futuro, sobre o salário mínimo, sobre a educação e as próximas gerações.”

Aos 18 anos, Bruna passou a integrar este ano o grupo de eleitores para quem o voto é obrigatório.

Eleitorado

Aproximadamente 158,7 milhões de eleitores são esperados nas urnas de todo o Brasil neste segundo turno das eleições que vão definir o próximo presidente da República e também os governadores de cinco estados e do Distrito Federal.

Até as 17 horas (horário de Brasília), os eleitores podem comparecer às urnas de suas zonas eleitorais. Os locais de votação podem ser consultados no site do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs), no e-Título e no ChatVote, assistente virtual que fornece informação por meio do WhatsApp.