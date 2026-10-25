Apesar das fortes chuvas, eleições seguem tranquilas em São Paulo

“As votações estão se processando muito bem em todo o estado, apesar das chuvas.”

Ele disse que a votação está transcorrendo dentro da normalidade em todo território paulista.

Em entrevista à imprensa, no final da manhã de hoje (25), o presidente do TRE paulista informou que, até o momento, apenas duas ocorrências foram registradas em todo o estado. Uma delas foi a mudança no local de votação, na cidade de Itapevi, devido ao alagamento em uma escola. Na cidade de Valinhos, segundo Manfré, uma pessoa chegou a ser encaminhada à delegacia por ter utilizado um celular na cabine de votação, o que é proibido por lei.

Substituição de urnas

Boletim divulgado pelo TRE paulista, às 11h de deste domingo, informa que 114 urnas eletrônicas apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas no estado de São Paulo. Desse total, 32 são urnas da capital paulista, número que foi considerado baixo pelo presidente do TRE paulista.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para a votação de segundo turno. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.