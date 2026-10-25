Homem é morto a tiros por adolescente no trânsito após carreata em apoio a Flávio no MS

Um homem de 34 anos morreu na noite de sábado, 24, após levar três tiros de um adolescente, em Bonito (MS). Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas à Guarda Civil Municipal (GCM), houve uma briga de trânsito, que resultou na morte de Ewerton Rodrigues da Silva. A discussão aconteceu após uma carreata em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), às vésperas do segundo turno das eleições.

Além da vítima fatal, um dos envolvidos na discussão, identificado como Alex, também ficou ferido pelos disparos e foi encaminhado ao hospital. O homem, de 30 anos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande para atendimento especializado. O Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) procurou a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e aguarda resposta

A organização da carreata afirma que apesar de envolver manifestantes presentes na manifestação, a discussão não teve relação com o evento de apoio político, já que ocorreu cerca de uma hora e meia após o fim da carreata e em local distinto de onde o evento terminou.

As equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar informam que realizaram diligências em diferentes endereços do município, com o objetivo de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido encontrado.

"A ocorrência foi registrada para encaminhamento às autoridades competentes e adoção das providências legais cabíveis. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis", diz a GCM.