Arthur Aguiar apaga enquete sobre segundo turno após ser alertado de proibição

O ator Arthur Aguiar apagou uma enquete no Instagram após ser alertado por uma seguidora de que esse tipo de publicação era proibido pela legislação eleitoral durante o período de campanha. A pergunta era em quem os seguidores iriam votar no segundo turno, com as opções de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A publicação foi feita no sábado, 24.

"Tive que apagar a última enquete, não sabia que era proibido fazer esse tipo de enquete hoje", disse. Em seguida, o artista publicou uma captura de tela em que fez a pergunta a um chat de inteligência artificial sobre a situação.

Segundo a Lei das Eleições e a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é vedada, após 15 de agosto do ano da eleição, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. A Justiça Eleitoral define enquete ou sondagem como levantamento de opiniões sem plano amostral, baseado na participação espontânea ou sujeito a viés de autosseleção, sem método científico, quando os resultados permitem inferir a ordem dos candidatos na disputa.

Após apagar a enquete, Aguiar continuou fazendo publicações sobre as eleições. Em outra pergunta, quis saber quais seguidores iriam votar e quais não iriam votar neste domingo, 25. A publicação permaneceu no ar.