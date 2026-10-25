PRF registra 27 interdições de rodovias neste domingo; quatro seguem vigentes

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, afirmou em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) que a instituição registrou 27 casos de interdições em rodovias ao longo do domingo de eleições, sendo que quatro interdições seguem vigentes por efeitos das chuvas.

"Tivemos nesse período 27 interdições durante todo o dia, oito totais e 19 parciais, todas com esforço por resolver. Quatro delas seguem vigentes por questões de ocorrências da natureza, por excesso de chuva, mas todas elas com vias alternativas", disse o diretor-geral da PRF. "Ninguém deixou de circular por qualquer motivo de interdição de rodovia", acrescentou Oliveira.

Segundo Oliveira, a PRF não tem nenhuma informação de pessoas que deixaram de votar por causa das interdições e afirmou que a prorrogação do prazo de votação também não deve alterar o planejamento da instituição. "A polícia continuará a postos, inclusive já iria continuar com todo o esforço mesmo posterior à finalização do período de votação", marcou.