TRE-RJ diz que seções eleitorais ficarão abertas até as 19h

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRË-RJ) informou no início da noite deste domingo (25) que todas as seções eleitorais deverão permanecer instaladas.

Nas seções eleitorais onde a votação não foi encerrada, poderão votar os eleitores que chegarem até o horário fixado na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, determinando que o pleito ocorra até as 19h.

Nas seções cuja votação foi encerrada antes da prorrogação, caso cheguem eleitores das 17h às 19h, o mesário deve verificar se pertencem àquela seção e se já votaram, e registrar a comparecimento em ata.

O aviso foi assinado pelo presidente do TRE-RJ, Claudio de Mello Tavares, e pelo corregedor regional eleitoral, Fernando Cerqueira Chagas.

Matéria atualizada com determinação do TRE para registrar em ata o comparecimento de eleitor em seções encerradas.