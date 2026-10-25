Conheça Pablo Souza, secretário de Salvador que teve prisão decretada

Alvo de ordem de prisão em flagrante por causa da retenção de ônibus em Salvador neste domingo, 25, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, está em Paris em missão oficial com a vice-prefeita Ana Paula Matos (União Brasil). Segundo a prefeitura, a viagem ocorreu a convite do governo francês, e o secretário retorna nesta segunda-feira (26), quando se apresentará às autoridades.

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Economista, Souza assumiu a Semob em fevereiro de 2025, em substituição ao ex-secretário Fabrizzio Muller. Antes, foi diretor de Planejamento de Transportes da secretaria, entre 2021 e 2024, com atuação na implantação do BRT e do Plano Cicloviário Seu currículo inclui trabalho no transporte da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e da Copa América de 2024.



A prisão foi determinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, após fiscalização judicial identificar ônibus parados e colher relato de que a operação reduzida seguia orientação da Semob. O tribunal também determinou o restabelecimento integral da frota, com gratuidade e frequência equivalente à dos dias úteis, sob multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento.



Em vídeo nas redes sociais, Souza atribuiu o atraso à retirada de adesivos eleitorais dos veículos. Afirmou que, diante do impacto na operação, a secretaria autorizou a circulação dos ônibus mesmo com a propaganda.



"Foi uma decisão muito difícil a gente autorizar, mesmo descumprindo a lei, que os ônibus circulassem com adesivos", declarou. O secretário sustentou que a operação já estava normalizada.

Lula fala sobre a falta de transportes

Em conversa com os jornalistas neste domingo, Lula afirmou que pedirá a prisão de prefeitos de Salvador (BA), Feira de Santana (BA) e São Paulo (SP) por crime eleitoral.



"Depois das eleições, o próximo passo é pedir a prisão desses prefeitos por crime eleitoral. Porque não é possível você ter prefeito tentando coibir e proibir o povo de defender o seu livre direito democrático de votar", disse.



O candidato à reeleição classificou os problemas no transporte como uma situação "abominável" e pediu aos eleitores que não desistam de comparecer às urnas.



"Vocês sabem que eu já disputei muita eleição. Eu nunca reclamei de nada de eleição. Perdia ou ganhava, eu me aquietava e me preparava para outra. Mas, desta vez, está acontecendo uma coisa abominável. Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana ou algum prefeito mau-caráter, bandido, tentou evitar. O que eu quero pedir é que o povo não desista de votar”, afirmou.