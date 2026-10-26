'Procurei pelo e-título e achei o local rápido', diz estudante que votou pela 1ª vez

As irmãs Rebeca e Raquel Filemes Crisostomo, ambas de 19 anos, votaram pela primeira vez nestas Eleições Gerais de 2026. Já no primeiro turno, houve a transferência de local por causa de superlotação do local de votação anterior. Apesar disso, as estudantes não tiveram problemas para exercer o direito e elogiaram os funcionários da rede de ensino no auxílio ao eleitorado.

"Minha primeira votação foi esse ano de 2026. Eu tinha colocado em uma escola do lado da minha casa, mas houve uma mudança por causa de superlotação, tinha muita gente votando naquela escola. E aí trocaram para cá já no primeiro turno. Minha irmã (Raquel) que viu, mas continuamos votando juntas", explicou Rebeca, que é estudante de Tecnologia da Informação.

"Não achei ruim (a mudança) porque continuou perto, seria ruim se fosse para longe. O pessoal também é bem gentil. A única coisa chata foi ficar procurando, mas no geral foi tranquilo. Eu procurei pelo e-título e achei o local rapidinho. Nós também conhecemos a região, então foi bem tranquilo", completou Raquel, que é estudante e jovem aprendiz de contabilidade.