Troca em cinco seções eleitorais

A Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Muaná, 105, em Brás de Pina, foi trocada pela mesma rede de ensino na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular. Segundo o TRE-RJ, a mudança teve por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento" e afetou o eleitorado de cinco seções: 123, 124, 125, 126 e 127. O TRE-RJ, porém, avisou com antecedência logo após o primeiro turno.

"O próprio pessoal da escola já tinha avisado que iria mudar. É a mesma rede de escola, só mudou a escola, mas moro perto das duas e não tive nenhum problema (com a mudança). Logo após o resultado do primeiro turno, recebi a informação sobre a mudança de local, então não tive nenhum problema com isso", contou Alex Ribeiro, de 36 anos, que é auxiliar de carga e esteve acompanhado da filha.