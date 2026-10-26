PM é baleado em confronto com dois homens numa moto

Na quinta-feira passada, um soldado da Polícia Militar foi baleado no braço em confronto com dois homens em uma moto, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. O condutor da moto, identificado como Luis Henrique Mesquita de Souza, de 29 anos, foi atingido e morreu no local, enquanto o homem que estava na garupa acabou detido.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o agente estava em serviço pelo Grupamento de Motopatrulha e realizava uma ronda pela Rua Eneida Gomes, nas proximidades da padaria Porto Príncipe e do bar Flamenguinho, quando os ocupantes da motocicleta atiraram contra a equipe. Os policiais reagiram.

O soldado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, foi atingido no braço e recebeu alta. Durante a ocorrência, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida pelos agentes. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso.