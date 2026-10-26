De virada é mais gostoso? Lula é tetra!

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,78% do total, com 99,97% das urnas apuradas até o fechamento desta edição. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.

Com 99,97% das urnas apuradas, os votos brancos foram 1,12%, e nulos, 2,12%. A abstenção foi de 19,22%.

O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,22% dos votos válidos, com 97,69% das urnas apuradas. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. O atual presidente venceu em 13 estados, e o seu opositor, em 14, incluindo o Rio de Janeiro, com 53,10% contra 46,90% de Lula.

Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.