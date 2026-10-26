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De virada é mais gostoso? Lula é tetra!

Presidente supera Flávio Bolsonaro e chega ao quarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva saiu usando óculos escuros com estrelas para votar em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo
Luiz Inácio Lula da Silva saiu usando óculos escuros com estrelas para votar em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo -

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,78% do total, com 99,97% das urnas apuradas até o fechamento desta edição. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.

Com 99,97% das urnas apuradas, os votos brancos foram 1,12%, e nulos, 2,12%. A abstenção foi de 19,22%.

O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,22% dos votos válidos, com 97,69% das urnas apuradas. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. O atual presidente venceu em 13 estados, e o seu opositor, em 14, incluindo o Rio de Janeiro, com 53,10% contra 46,90% de Lula.

Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.

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