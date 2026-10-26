De Garanhuns à presidência

Nascido em Garanhuns (PE), mudou-se ainda criança com a família para o litoral de São Paulo e, posteriormente, para a capital. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma fábrica e, depois, formou-se como torneiro mecânico.

Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT.

Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.

Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010. Em 2022, venceu a eleição e chegou ao terceiro mandato. Agora, iniciará o quarto.