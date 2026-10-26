Governadores eleitos pelo país

Ontem, eleitores de quatro Estados e do Distrito Federal elegeram seus governadores no segundo turno das eleições. O primeiro resultado confirmado foi o do DF, com Celina Leão (PP) reeleita governadora. Mailza Assis (PP) também se reeleegeu governadora do Acre.

Com o resultado, elas se somaram a Raquel Lyra (PSD), eleita no primeiro turno em Pernambuco, como as únicas mulheres eleitas governadoras neste ano. Nos outros 21 Estados, a eleição foi decidida já no primeiro turno.

Após terminar o primeiro turno com 49% dos votos, Mailza Assis (PP) foi reeleita governadora do Acre. Ela conseguiu 66% dos votos na disputa contra Alan Rick (Republicanos).

Omar Aziz (PSD) voltará a governar o Amazonas depois de deixar o cargo em 2014. Senador pelo Amazonas desde 2015, Aziz teve 60% dos votos, na disputa contra a professora Maria do Carmo (PL).

Governadora do Distrito Federal desde março de 2026, quando assumiu definitivamente o cargo após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), Celina Leão seguirá no cargo. Ela venceu Leandro Grassi (PT) por 57% a 43%.

Ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini será o novo governador do Espírito Santo. Ele venceu com 52% dos votos Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo desde abril de 2026, quando sucedeu Renato Casagrande (PSB).

Vicentinho Júnior, deputado federal pelo Tocantins desde 2015, foi eleito governador com 64% dos votos. Ele venceu a disputa contra a Professora Dorinha (União), que havia terminado o 1º turno na frente.