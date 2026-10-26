SP tem alerta para tempestades após temporais no fim de semana; Estado soma 25 mortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira, 26, em regiões do Estado de São Paulo. O aviso prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda-feira.

Entre as áreas paulistas incluídas no aviso estão as regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, Assis, Vale do Paraíba, litoral sul e Região Metropolitana de São Paulo.

As condições previstas podem provocar alagamentos, queda de galhos de árvores e danos em plantações.

Nas últimas horas, as buscas pelo termo "tempo" ganharam relevância no Google Trends.

O aviso ocorre após temporais atingirem diferentes regiões paulistas entre a noite de sábado, 24, e a manhã de domingo, 25.

Segundo levantamento inicial da Climatempo, os acumulados de chuva superaram 70 milímetros em 24 horas em diversas áreas do interior, na Grande São Paulo e no litoral.

A chuva elevou o acumulado de precipitação na capital. Até as 9h de domingo a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, havia registrado 202,6 milímetros de chuva em outubro, acima da média histórica mensal de 127 mm.

Segundo a Defesa Civil, o número de mortos em decorrência das chuvas neste ano no Estado chegou a 25. As duas vítimas mais recentes foram mulheres arrastadas pela enxurrada em Jundiaí, no interior paulista, na madrugada de domingo.

Veja a seguir a lista das 25 mortes no Estado de São Paulo neste ano em razão das chuvas:

14/01 - Taubaté: Queda de árvore.

17/01 - São Paulo: Enxurrada.

19/01 - São Paulo: Enxurrada.

25/01 - São Paulo: Enxurrada.

29/01 - Piracicaba: Enxurrada.

07/02 - Salto: Desabamento de muro.

09/02 - Indaiatuba: Cabeça d'água.

16/02 - São Paulo: Enxurrada.

18/02 - Pirassununga: Queda de árvore.

23/02 - Natividade da Serra: Deslizamento de terra.

07/03 - São Bernardo do Campo: Enxurrada.

07/03 - Sorocaba: Enxurrada.

25/03 - Martinópolis: Enxurrada.

12/09 - Itaquaquecetuba: Inundação.

12/09 - Jandira: Enxurrada.

14/09 - São Bernardo do Campo: Deslizamento de terra.

04/10 - Jaboticabal: Queda de árvore.

04/10 - Araçatuba: Desabamento.

09/10 - Itapevi: Enxurrada.

09/10 - Jacareí: Enxurrada.

14/10 - São Paulo: Desabamento.

25/10 - Jundiaí: Arrastamento por correnteza.

25/10 - Jundiaí: Arrastamento por correnteza.

25/10 - Ourinhos- Atingido por raio na árvore

25/10 - Ourinhos- Atingido por raio na árvore.