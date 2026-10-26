Criança é atingida por bala perdida durante comemoração na Penha

Uma criança foi atingida por uma bala perdida, na noite deste domingo (25), na comunidade da Fazendinha, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio . Segundo relatos, o tiro a acertou durante uma comemoração.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina relatou para policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Adeus/Baiana que estava próximo de sua residência quando, depois de ouvir fogos de artifício de uma celebração, percebeu que a filha havia sido atingida por um disparo.

A corporação informou que a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, deu entrada no Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da criança.

Na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França, houve o encerramento da tradicional Festa da Penha com uma queima de fogos.

A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Morte de adolescente na Baixada

Segundo a prefeitura, um serviço de demolição era realizado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Serviços Públicos atuaram na ocorrência.

As outras duas vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio. O adolescente deu entrada em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.

Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos de desabamento.

O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono. O trabalho só poderá ser realizado após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia já foi realizada, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.