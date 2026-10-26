Dançarinos do BTS chegam ao Brasil; primeiro show da banda será na quarta, 28

Os dançarinos que acompanham o BTS na turnê mundial Arirang já estão no Brasil para os shows do grupo em São Paulo. Nas redes sociais, integrantes da equipe compartilharam registros da chegada ao País e demonstraram expectativa para as apresentações, marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. Os ingressos estão esgotados, e os shows marcam o retorno do grupo ao Brasil após sete anos.
Um dos profissionais que publicou sobre a viagem foi Jean Victor Mackie, que demonstrou empolgação com a passagem pelo País. "Brazil, eu estou muito empolgado", escreveu no Instagram. A dançarina Samantha Schmali também entrou no clima brasileiro ao compartilhar uma foto usando um biquíni no estilo brazilcore.
Antes de chegar ao Brasil, a equipe acompanhou o BTS nas apresentações na Argentina. A dançarina Mary Mason comemorou os shows realizados no país vizinho e já adiantou a expectativa para a próxima etapa da turnê. "O time na Argentina. Obrigado por 3 shows incríveis!! Brasil, você é o próximo!!", publicou.
Outro registro compartilhado nas redes sociais por AJ Cerda mostrou a localização no mapa com a bandeira brasileira.
Ruas ao redor do MorumBIS serão bloqueadas em dias de show
Nas datas dos shows, haverá bloqueios em algumas ruas do entorno. Apenas moradores previamente cadastrados e fãs com ingresso para aquele dia específico poderão ter acesso. O controle será feito a partir das 8h, em todos os dias de show, nos acessos 1, 2, 6, 7 e 9.
Acesso liberado - Público com ingresso
. R. Jorge João Saad (até a R. Glete de Alcântara)
. Av. Giovanni Gronchi x R. Mal. do Ar Antônio Appel Neto
. Av. Padre Lebret x R. Rubens do Amaral
. Av. Jules Rimet x R. Sérgio Paulo Freddi
. Av. Giovanni Gronchi x R. José Yasigi
100% bloqueado - Acesso exclusivo para moradores
. R. Júlio Ribeiro Neto x R. Mal. do Ar Antônio Appel Neto
. R. Prof. Paulo Pupo x R. Profa. Ana Andrade Santana
. R. Dona Adelina Ashcar x R. Profa. Ana Andrade Santana
. R. Dr. Erasmo Teixeira de Assunção x R. José Yázigi
. Av. Giovanni Gronchi x R. Comendador Gabriel Calfat
. Av. Giovanni Gronchi x R. Prof. Alfredo Ashcar
. Av. Giovanni Gronchi x R. João da Cruz Melão x R. Corgie Assad Abdalla