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Geral

Dançarinos do BTS chegam ao Brasil; primeiro show da banda será na quarta, 28

Os dançarinos que acompanham o BTS na turnê mundial Arirang já estão no Brasil para os shows do grupo em São Paulo. Nas redes sociais, integrantes da equipe compartilharam registros da chegada ao País e demonstraram expectativa para as apresentações, marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. Os ingressos estão esgotados, e os shows marcam o retorno do grupo ao Brasil após sete anos.

Um dos profissionais que publicou sobre a viagem foi Jean Victor Mackie, que demonstrou empolgação com a passagem pelo País. "Brazil, eu estou muito empolgado", escreveu no Instagram. A dançarina Samantha Schmali também entrou no clima brasileiro ao compartilhar uma foto usando um biquíni no estilo brazilcore.

Antes de chegar ao Brasil, a equipe acompanhou o BTS nas apresentações na Argentina. A dançarina Mary Mason comemorou os shows realizados no país vizinho e já adiantou a expectativa para a próxima etapa da turnê. "O time na Argentina. Obrigado por 3 shows incríveis!! Brasil, você é o próximo!!", publicou.

Outro registro compartilhado nas redes sociais por AJ Cerda mostrou a localização no mapa com a bandeira brasileira.

Ruas ao redor do MorumBIS serão bloqueadas em dias de show

Nas datas dos shows, haverá bloqueios em algumas ruas do entorno. Apenas moradores previamente cadastrados e fãs com ingresso para aquele dia específico poderão ter acesso. O controle será feito a partir das 8h, em todos os dias de show, nos acessos 1, 2, 6, 7 e 9.

Acesso liberado - Público com ingresso

. R. Jorge João Saad (até a R. Glete de Alcântara)

. Av. Giovanni Gronchi x R. Mal. do Ar Antônio Appel Neto

. Av. Padre Lebret x R. Rubens do Amaral

. Av. Jules Rimet x R. Sérgio Paulo Freddi

. Av. Giovanni Gronchi x R. José Yasigi

100% bloqueado - Acesso exclusivo para moradores

. R. Júlio Ribeiro Neto x R. Mal. do Ar Antônio Appel Neto

. R. Prof. Paulo Pupo x R. Profa. Ana Andrade Santana

. R. Dona Adelina Ashcar x R. Profa. Ana Andrade Santana

. R. Dr. Erasmo Teixeira de Assunção x R. José Yázigi

. Av. Giovanni Gronchi x R. Comendador Gabriel Calfat

. Av. Giovanni Gronchi x R. Prof. Alfredo Ashcar

. Av. Giovanni Gronchi x R. João da Cruz Melão x R. Corgie Assad Abdalla

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