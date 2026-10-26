Cancelada a participação de John Leguizamo na Mostra de São Paulo

A participação de John Leguizamo na 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo foi alterada por questões logísticas. O ator, que seria homenageado com o Prêmio Leon Cakoff e participaria de uma masterclass nesta segunda-feira, 26, não realizará as atividades previstas no evento.

Em comunicado, a organização informou que, devido a "circunstâncias logísticas não previstas", não haverá entrega do prêmio nem realização da masterclass.

Os ingressos adquiridos para a conversa com o artista serão válidos para a sessão do filme Mulher Desconhecida, que ocupará o mesmo horário e local da programação original. Quem preferir poderá solicitar o reembolso.

Iniciada em 15 de outubro, a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo segue até o dia 29.

Carreira de John Leguizamo

Conhecido por trabalhos no cinema, na televisão e no teatro, John Leguizamo integra o elenco de A Odisseia, filme dirigido por Christopher Nolan. O ator ganhou projeção nos anos 1990, com participações em produções como O Pagamento Final e Pecados de Guerra, dirigidas por Brian De Palma, além de Moulin Rouge - Amor em Vermelho e Romeu + Julieta, de Baz Luhrmann.

Leguizamo também trabalha como dublador e dá voz a Sid, a preguiça da franquia de animação A Era do Gelo. Entre os reconhecimentos recebidos ao longo da carreira estão o Special Tony Award e o Primetime Emmy Award.