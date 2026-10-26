Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

O dublador canadense Eric Bauza, conhecido por dar voz a personagens como Pernalonga e Patolino, morreu aos 46 anos nesse domingo, 25. A Variety informou que, segundo registros do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, a causa da morte foi doença cardiovascular hipertensiva.

A família anunciou a morte em uma publicação no perfil do artista no Instagram. "Eric Bauza, ator de voz vencedor do Emmy e voz moderna de personagens icônicos de Looney Tunes, como Pernalonga e Patolino, além de dezenas de outros personagens de desenhos animados queridos, faleceu repentinamente", informou o comunicado. Os familiares acrescentaram que mais detalhes seriam divulgados posteriormente.

Ao longo da carreira, Bauza acumulou mais de 400 créditos como ator de voz. Além de Pernalonga e Patolino, interpretou personagens como Piu-Piu, Hortelino Troca-Letras, Frangolino, Gaguinho e Papa-Léguas. Entre seus trabalhos estão Coyote vs. Acme, Space Jam: Um Novo Legado e Looney Tunes Cartoons.

Dublador recebeu três prêmios Emmy

Nascido em 7 de dezembro de 1979, em Scarborough, na região de Toronto, no Canadá, Eric Bauza começou a carreira na animação como designer de personagens em um estúdio de produção em Hollywood. Seu primeiro crédito como ator foi na série The Ripping Friends, em 2001.

Depois, participou de diversas produções para televisão e cinema, incluindo Avatar: A Lenda de Aang, Chowder, Alvin e os Esquilos 2, Scooby-Doo! Mistério S/A, Fanboy & Chum Chum e Ben 10: Omniverse.

Em 2024, o dublador interpretou Patolino e Gaguinho em Looney Tunes - O Filme: O Dia Que A Terra Explodiu. Em 2026, o artista também havia participado de projetos como Chibiverso, Minions & Monstros, A Ilha Esquecida, Rick and Morty, Supergatinhos e Avatar: Os Sete Refúgios.

O trabalho de Eric Bauza foi reconhecido em premiações voltadas à televisão e à animação. Ele recebeu cinco indicações ao Daytime Emmy por participações em produções como Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies e As Aventuras do Gato de Botas. Também venceu três Children's & Family Emmy Awards por trabalhos em Os Jovens Titãs em Ação, Perninha em Obras e Looney Tunes Cartoons.

O artista estava na pré-produção de dois projetos: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, no qual interpretaria Patolino, e The Dragon Masters, em que daria voz ao Rei Shogun.