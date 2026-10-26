Após eleições, internautas 'invadem' perfis de Trump e solicitam ajuda

Internautas brasileiros estão fazendo comentários nas redes sociais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo ajuda após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar as eleições deste domingo (25). Os apoiadores do candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL), cobram a investigação do pleito e alegam, sem provas, que o Brasil está passando por uma "fraude".
"Salve o Brasil", afirmaram comentários de diversos seguidores com emojis da bandeira do país. "Em nome dos brasileiros que clamam por justiça, liberdade e democracia, peço que não ignore o que está acontecendo em nosso país", escreveu um homem. "Nós precisamos que você intervenha agora, mais do que nunca", pediu um eleitor.
Alguns internautas ainda mencionaram o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso após os Estados Unidos invadirem o país sul-americano no último dia 3 de janeiro.
Figuras públicas também comentaram nos perfis de Trump. O ator Thomaz Costa, ex-participante do reality 'A Fazenda', afirmou que precisa falar com o presidente estadunidense e enviou uma mensagem a ele. Já a influenciadora Emilly Araújo escreveu que "eles roubaram as urnas", enquanto a DJ Vanessa Cunha pediu para o republicano "salvar" os brasileiros.
Trump, que apoiou Flávio no pleito, ainda não se manifestou sobre o resultado das eleições no Brasil. Apesar disso, líderes internacionais, como o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o presidente de direita do Paraguai, Santiago Peña, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se manifestaram parabenizando Lula pela vitória.
Virada histórica
Lula conseguiu uma virada inédita na democracia brasileira. Após perder no primeiro turno para Flávio por 47,03% a 45,16%, o presidente reverteu o resultado no pleito decisivo para 51,79% a 48,21%, com 64.256.232 votos - um aumento de mais de 10 milhões de votos em comparação ao primeiro turno - contra 59.826.041 votos do seu adversário.
A eleição também ficou marcada pela prorrogação da votação em duas horas, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. A medida foi tomada após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados do país. O PL também solicitou o aumento do horário de votação, alegando questões relacionadas às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.
Em entrevista coletiva após a definição do pleito, o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantiu ter "absoluta segurança" de todo o processo eleitoral. O magistrado também afirmou que mesmo com a instabilidade na reta final da votação, a apuração foi possível graças aos esforços da sua equipe técnica.
"Nós conseguimos solucionar a maioria dos problemas, nós conseguimos contornar todas essas dificuldades no último momento, fizemos a contenção de todos os arquivos de boletim de urna do Brasil e, após essa decisão de poucas horas, conseguimos dar a fluência num ritmo que evitasse qualquer tipo de problema técnico."