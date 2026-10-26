Aos 79 anos, Nuno Leal Maia explica por que não volta à TV: 'Não vão me aguentar mais'

Com mais de 20 novelas no currículo, Nuno Leal Maia não tem nenhuma intenção de retornar à televisão. Prestes a voltar aos palcos para mais uma temporada de Meno Male, de Juca de Oliveira (1935-2026), o ator de 79 anos disse ao Estadão, em junho, que não acredita que um retorno aos folhetins "daria certo".

"Nessa peça [Meno Male] estou com um personagem bacana, o pessoal é novo, legal, aí dá vontade de colaborar. Sinceramente? Hoje, prefiro sombra e água fresca", afirmou Maia. "Se aparecer um filme bom, eu topo. Novela não sei se daria certo. Eles não vão me aguentar mais."

O veterano, que estrelou produções como A Gata Comeu, Top Model e Mandala, ainda criticou as mudanças na chefia da Globo, com quem manteve contrato até 2015.

"A Globo é burra para caramba. Jogou fora todos os atores e apostou nos influenciadores digitais [atores com muitos seguidores nas redes sociais]. Aliás, não a Globo, as pessoas que a comandam. Limparam, trocaram todo mundo", disse ele, fazendo referência à mudança no tipo de vínculo entre a emissora e seus profissionais.

"Depois que o Boni saiu, ainda ficou o espírito [de trabalho] dele lá por certo tempo. Quando o Ricardo Waddington assumiu [o comando, em 2020], mudou tudo."

Com direção de Léo Stefanini, a nova montagem de Meno Male estreia no Teatro dos 4, no Rio de Janeiro, em 30 de outubro. A temporada da peça em São Paulo durou de junho a agosto deste ano.