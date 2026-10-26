Países Baixos anunciam pretensão de aportar US$ 500 milhões em 10 anos no TFFF

O governo dos Países Baixos anunciou nesta segunda-feira, 26, a intenção de aportar US$ 500 milhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) ao longo de dez anos. A informação foi confirmada pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com o Ministério da Fazenda.

"Estima-se que o fundo possa proteger entre 800 e 900 milhões de hectares de floresta tropical, aproximadamente 200 vezes a área dos Países Baixos", afirma o governo do país europeu, em comunicado.

O TFFF é uma iniciativa voltada a manter as florestas tropicais "de pé". Pelas informações disponíveis, a ideia é que ele dependa de contribuições estatais para começar a funcionar, e o governo brasileiro vem tratando do tema em conversas bilaterais com outros países para viabilizar esses aportes.

Além do Brasil, líder da iniciativa, já fizeram aportes Noruega, Indonésia, Alemanha, França e Reino Unido, aos quais se somam agora os Países Baixos.

Em maio, durante viagem à Nova York, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, conversou com o país para aumentar seus aportes ao fundo, que foi lançado durante a COP30 em novembro do ano passado em Belém.

Durigan se reuniu com o ministro das Finanças dos Países Baixos, Eelco Heinen. Conforme ele, a pauta foi o fundo. "Os Países Baixos já são um dos apoiadores e estão nos ajudando na construção do fundo que vai fazer o financiamento", explicou o ministro à época. "A gente tratou dos próximos passos, inclusive os convidei a aumentar o aporte dos Países Baixos no TFFF", acrescentou.

Em comunicado, o ministro do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Baixos, Sjoerd Sjoerdsma, afirmou que preservar as florestas tropicais é crucial no cenário atual de mudanças climáticas. "Isso reduz as emissões e é vital para a resiliência dos ecossistemas, a biodiversidade e o abastecimento alimentar global. Com esse compromisso, oferecemos aos países um incentivo sólido e previsível para proteger e conservar suas florestas tropicais". A iniciativa vai ao encontro das metas dos Países Baixos de cumprir os objetivos climáticos estabelecidos no Acordo de Paris

Já na largada, a ferramenta teve US$ 6,5 bilhões em investimentos, com 53 países endossando a declaração de lançamento desse mecanismo. A expectativa do Brasil é chegar em US$ 10 bilhões para iniciar a operação do fundo até o fim de 2026.