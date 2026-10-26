'Quem Ama Cuida': Adriana bate em Pilar após ser inocentada; veja o resumo de hoje

Adriana vai acertar as contas com Pilar no próximo capítulo de Quem Ama Cuida. Depois de ser inocentada da morte de Arthur e se livrar da liberdade condicional, a personagem invadirá a mansão dos Brandão para confrontar a rival.

No capítulo desta segunda-feira, 26, Adriana irá até o quarto de Pilar, que estará cochilando. Surpresa com a chegada inesperada, a personagem será atingida por uma sequência de tapas. A briga, porém, não terminará ali: as duas serão contidas por Iuri e Edvaldo.

Enquanto Adriana e Pilar se enfrentam, outros personagens continuarão tentando esclarecer o assassinato de Arthur. Silvana e Fábia trocam acusações e apontam uma à outra como suspeita do crime.

Adriana também comentará o desaparecimento de um castiçal de prata da casa. Em outra revelação, Fábia confessará a Dora que teve um caso com Arthur.

Edvaldo, por sua vez, contará a Heitor que vem fazendo anotações desde a morte do antigo patrão. O conteúdo dos registros poderá ajudar a esclarecer os acontecimentos envolvendo o empresário.

A trama também terá movimentações envolvendo César, Adriana, Pedro e Bia. Rafael flagrará o grupo comemorando, enquanto Zeni irá procurar Pilar.

Em outra sequência, Pedro acompanhará Adriana até a casa de Elenice. No local, ele reconhecerá uma tatuagem no braço de Tom, detalhe que poderá trazer novas implicações para a história.