Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores laterais-esquerdas

A organização do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas revelou nesta segunda-feira (26) mais três finalistas, desta vez na categoria melhor lateral-esquerda. Estão na disputa a são-paulina Bia Menezes, a palmeirense Raissa Bahia e a corintiana Tamires.

Após ser submetida a uma cirurgia no tornozelo no fim de 2025, Bia Menezes iniciou o ano como reserva de Clara. Quando retornou, a lateral de 29 anos não saiu mais do time, participando de cinco gols (três marcados e duas assistências) nos 14 jogos que fez no Campeonato Brasileiro. Foi dela a bola na rede que encaminhou o título tricolor, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Morumbi, na segunda partida da final.

Raissa Bahia chegou ao Palmeiras no meio do ano passado, após defender o Grêmio. Foi em 2026 que a jogadora de 23 anos virou uma das peças mais importantes do time de Rosana Augusto, destacando-se pela versatilidade. Lateral de ofício, passou a ser usada, em várias ocasiões, como ponta-esquerda. Estreou na seleção brasileira e não sentiu o peso da camisa, caindo de vez no gosto do técnico Arthur Elias.

Aos 39 anos e na oitava temporada pelo Corinthians, Tamires segue como referência no time que ​foi à décima final de Brasileirão seguida. Por vezes revezando com a também lateral-esquerda Juliete, a camisa 37 foi a quinta jogadora do elenco com mais minutos na competição. Na Libertadores Feminina, que está em curso no Equador, ela ajudou o Timão a chegar às semifinais com duas assistências em quatro partidas.

As finalistas foram definidas por meio de votação entre representantes dos clubes que integram a elite do futebol feminino brasileiro. As ganhadoras serão anunciadas em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro.

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas também reconhecerá as melhores atletas nas demais posições: goleira, lateral-direita, zagueiras, meio-campistas e atacantes. As outras categorias são: Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito e Melhor Departamento de Futebol Feminino.

Há, ainda, uma categoria especial, chamada Futebol Feminino Contra o Feminicídio. O prêmio destaca o clube que melhor realizou ações de enfrentamento à violência contra a mulher ao longo da temporada.