Gol anuncia codeshare com a Sky Airline e amplia conexões com Chile e Peru

A Gol Linhas Aéreas e a aérea chilena Sky Airline anunciam uma nova parceria bilateral por meio de um acordo de código compartilhado (codeshare). Voos diretos da Sky com destino a Santiago (SCL) estão agora disponíveis para compra nos canais oficiais da Gol, assim como os voos partindo de Santiago. A parceria amplia as opções de conectividade dos clientes da Gol com o Peru.

Os voos da Gol também passam a ser comercializados nos canais da empresa chilena.

Fundada em 2001, a Sky Airline possui uma frota composta exclusivamente por modernas aeronaves Airbus da família Neo, que voam para mais de 40 destinos na América Latina. A companhia chilena possui a certificação de segurança IOSA, principal padrão global de auditoria de segurança operacional para companhias aéreas, concedida pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) em 2025.

"O fortalecimento de nossa conectividade por meio desta parceria representa mais um passo importante em nossa estratégia de aproximar cada vez mais os destinos da América Latina", afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol.

"Em linha com a nossa estratégia de conectividade, essa parceria nos permite ampliar nossa cobertura no Brasil, o mercado mais importante da região, além de oferecer aos nossos passageiros chilenos e peruanos a oportunidade de se conectar à malha da Gol por meio das cidades onde ambas as companhias aéreas operam", comenta Pedro Navarro, diretor de Rotas, Itinerários e Parcerias da SKY Airline.

Além de ampliar a conectividade, o acordo operacional permitirá em breve que os clientes que adquirirem passagens da Sky Airline pelos canais da Gol acumulem milhas no programa de fidelidade da companhia, a Smiles.