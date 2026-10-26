Celso Freitas se aposenta da TV após 56 anos; despedida acontece nesta segunda, 26

Depois de mais de meio século na televisão, Celso Freitas fará, nesta segunda-feira, 26, sua despedida do público brasileiro. O jornalista de 73 anos está desde 2025 no SBT, onde participou da cobertura das eleições presidenciais de 2026.

Com vínculo com a emissora até o final de outubro, Freitas se despedirá na edição de hoje do Jornal do SBT News, a partir das 18h30. A informação confirmada pelo próprio jornalista em suas redes sociais.

"Hoje, 26 de outubro de 2026, eu convido você a assistir à minha última apresentação do Jornal do SBT News", disse Freitas em vídeo. "Já fiz esses convites anteriormente, em várias edições, mas esta é a última e eu conto com a sua audiência."

Procurada pelo Estadão, a equipe do SBT ainda não deu detalhes sobre uma possível homenagem à carreira do jornalista durante o telejornal. O espaço segue aberto.

A carreira de Celso Freitas

Durante sua carreira, Freitas cobriu alguns dos eventos mais importantes do século 20, incluindo as manifestações das Diretas Já!, a queda da Ditadura Militar e o desastre nuclear de Chernobyl. Ele também cobriu a promulgação da Constituição de 1988.

Um dos principais âncoras da televisão brasileira nos anos 1980, Freitas trabalhou na Globo entre 1983 e 2004. Na emissora carioca, o jornalista apresentou alguns dos principais telejornais da casa, incluindo o Jornal Nacional, ao lado de Cid Moreira, e o Fantástico.

Em 2004, ele assinou com a Record, ficando à frente de programas como Domingo Espetacular e Repórter Record, deixando o canal paulista em 2025, quando assumiu o posto no SBT News.