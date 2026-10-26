Lucas Pinheiro abre temporada com ouro em slalom gigante na Áustria

Primeiro campeão brasileiro em Olimpíadas de Inverno, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen faturou o ouro na prova de slalom gigante masculino que abriu no último domingo (25) a temporada do circuito internacional de esqui alpino em Sölden (Áustria). Nascido na Noruega, filho de mãe brasileira, Lucas totalizou 1min44s72 nas duas descidas. O brasileiro foi 48 centésimos mais veloz que o suíço Loic Meillard, medalha de prata.. O também suíço Marco Odermatt ficou com o bronze, ao terminar a disputa um centésimo depois que o compatriota.

Logo na primeira descida, o brasileiro cravou 52s40 e foi ainda mais veloz na segunda com o tempo de 52s32. O brasileiro segue invicto no slalom gigante desde o ouro nos Jogos de Milão-Cortina 2026, na Itália. Devido aos fortes ventos em Sölden, o percurso da prova foi encurtado.

"Que alívio poder abrir a temporada dessa forma", disse o esquiador de 26 anos. "Trabalhei muito durante todo o verão. Estive buscando novas motivações, novos caminhos para evoluir a partir do ouro olímpico e do Globo de Cristal do slalom gigante. E estamos mirando novas metas, novos objetivos", concluiu.

O esquiador foi faurou o prêmio Globo de Cristal pela primeira vez na carreira ao encerrar a última temporada (2026/26) na liderança do ranking mundial.

A próxima etapa do circuito de slalom gigante será em Levi (Finlândia) em 15 de novembro. Foi lá que, em novembro do ano passado, Lucas obteve a primeira vitória em etapas da Copa do Mundo competindo pelo Brasil – antes ele defendia a Noruega.