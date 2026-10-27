Na opinião do motorista Wellington Branco, 52, o povo mostrou nas urnas que "a democracia sempre vai prevalecer". Ele também destacou a importância da fala de Lula no debate da TV Globo, na sexta-feira, quando Flávio o chamou de "nove dedos" e o presidente rebateu.

"O povo viu com outros olhos no segundo turno. O presidente Lula demonstrou que, com nove dedos, se pode trabalhar", disse.

A vendedora Priscila Carneiro, 49, afirmou que o resultado foi "mais do que justo". "Eu estava muito ansiosa, mas, graças a Deus, ele ganhou", afirmou.

O projetista Jorge Assis, 64, disse que Lula "mereceu ganhar". "O que todo mundo esperava era isso, a maioria das pessoas. Estou muito feliz com isso. Acho que foi a movimentação do povo na rua. Isso contribuiu muito", destacou.