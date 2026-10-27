Fiscalização do programa e cobranças

Hudson Fernandes, 55, que trabalha no setor de RH de uma empresa, opina que a prorrogação da votação em duas horas não interferiu no resultado da eleição.

"Se as urnas que estavam abertas receberam alguém, ou a pessoa foi só para justificar o voto, teve essas duas horas. Eu acredito profundamente que, pela contagem das urnas já lacradas às 17h, não alterou os votos. Não são 4 milhões de votos que surgiram em duas horas, depois que as urnas já estavam lacradas. Acho que a eleição foi legítima".

Hudson também afirmou que os cidadãos devem seguir ativos na fiscalização e cobrança de Lula nos próximos quatro anos. "Se ele foi eleito com um programa, tem que ficar de olho... Já tivemos impeachment lá atrás, pode ser que tenhamos um novo impeachment se isso não for cumprido".