Festival do Cinema Brasileiro terá ingressos a R$ 12 nos cinemas

A primeira edição do Festival do Cinema Brasileiro será realizada entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, com ingressos promocionais para filmes nacionais em redes de cinema de todo o País.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio institucional da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso do público às produções brasileiras. Entre as redes participantes estão Cinemark, Cinépolis e UCI, que terão condições especiais de preços e, em alguns casos, ofertas nas bombonieres.

Entre os títulos em cartaz estão a cinebiografia 100 Dias, sobre o navegador Amyr Klink; As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, com Giulia Be e Any Gabrielly; Se Eu Fosse Você 3, com Tony Ramos e Glória Pires; e Minha Melhor Amiga, estrelado por estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, bem como a pré-estreia de Feito Pipa, escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027.

Na Cinemark, os ingressos custarão R$ 12 nas salas regulares e XD durante o festival. As unidades Cidade Jardim, em São Paulo, e Village Mall, no Rio de Janeiro, não participarão da ação.

A Cinépolis também oferecerá ingressos a R$ 12 para filmes brasileiros exibidos nas salas Tradicionais e MacroXE. A rede terá ainda duas ofertas nas bombonieres: uma bebida de 700 ml e uma pipoca média salgada por R$ 29; ou duas bebidas de 500 ml e uma pipoca grande salgada por R$ 39. Os combos valem apenas para compras presenciais e não serão comercializados nos complexos JK Iguatemi e Jardim Pamplona, em São Paulo; Pátio Batel, no Paraná; Rio Design Barra, no Rio; Bourbon Carlos Gomes, no Rio Grande do Sul; e Galleria Campinas, em Campinas.

Na UCI, os ingressos custarão R$ 12 para todos os clientes nas salas convencionais. Nas salas Vip de Lux, o ingresso promocional será de R$ 20. Esses espaços contam com poltronas de couro reclináveis, mesas individuais e cardápio premium. As salas IMAX e 4DX não participam da promoção.