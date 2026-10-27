Dentista grava homem se masturbando na frente dela em academia de SP e denuncia à polícia

Sabrina Coutinho, dentista de 28 anos, denunciou um caso de importunação sexual após um homem se masturbar diante dela em uma academia no Jardim Marajoara, Zona Sul de São Paulo. Ela registrou a situação em vídeo e relatou o caso nas redes sociais.

Durante a permanência no estabelecimento, Sabrina percebeu a movimentação do homem. "Enquanto fazia um exercício que eu fui para baixo da escada para fazer com mais privacidade, ele estava se masturbando na minha frente", disse em uma publicação no domingo, 25, quando o caso aconteceu. Ela identificou o homem como Bruno Edamatsu Berton. O Estadão não localizou a defesa do suspeito.

De acordo com Sabrina, professores da academia foram avisados sobre a situação e abordaram o homem, que deixou o local. A vítima registrou a ocorrência no 99º Distrito Policial (Campo Grande) que investiga o caso. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que "diligências estão em andamento para localizar o autor".

Sabrina contou que inicialmente não pretendia divulgar o caso, mas decidiu fazê-lo após receber orientações de amigos. Ela também pediu que outras mulheres que tenham passado por situações semelhantes procurem ajuda e denunciem. "Assédio não é brincadeira. Não é culpa da vítima", disse.

"Sei que, para muitas mulheres, se expor e falar sobre uma situação de assédio ou violência é extremamente constrangedor e difícil. Eu também não imaginava que precisaria passar por isso".

A Peralta Fitness, academia onde aconteceu o episódio, afirmou, em nota, repudiar o caso e disse ter acolhido Sabrina, prestado apoio e acompanhado a aluna até a delegacia. A empresa também informou que bloqueou o acesso do suspeito, que está proibido de frequentar suas unidades, e que se colocou à disposição das autoridades para colaborar com a investigação, inclusive com imagens de segurança disponíveis.