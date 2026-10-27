Djavan fará show no Réveillon de Copacabana pela primeira vez

O Réveillon de Copacabana, na Zona Sul, terá Djavan entre as atrações pela primeira vez. O anúncio foi feito pela Prefeitura do Rio, por meio de uma publicação no X, na manhã desta terça-feira (27).





O cantor e compositor percorre o Brasil com a turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, que celebra as cinco décadas de carreira do artista e reúne músicas marcantes de sua trajetória. Entre seus maiores sucessos estão as músicas "Sina", "Oceano", "Flor de Lis", "Samurai", "Açaí", "Um Amor Puro" e "Eu Te Devoro". LEIA MAIS: Zé Neto & Cristiano são confirmados no Réveillon 2027 de Cabo Frio O cantor e compositor percorre o Brasil com a turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, que celebra as cinco décadas de carreira do artista e reúne músicas marcantes de sua trajetória. Entre seus maiores sucessos estão as músicas "Sina", "Oceano", "Flor de Lis", "Samurai", "Açaí", "Um Amor Puro" e "Eu Te Devoro".

Natural de Maceió, Alagoas, o cantor se mudou para a capital fluminense na década de 1970 com o desejo de viver da música. Embora tenha enfrentado dificuldades no início, se consolidou como uma das maiores vozes da MPB.

O Réveillon em Copacabana é a principal atração da cidade e costuma atrair milhões de turistas e movimentar a economia no local. Em 2025, a cidade registrou aumento de 10,7% nas reservas de passagens aéreas para o fim do ano, com 67.506 bilhetes emitidos, em comparação com o mesmo período de 2024.

De acordo com a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), o município tem capacidade para receber cerca de 5 milhões de pessoas durante as celebrações de fim de ano, incluindo cariocas, visitantes nacionais e turistas internacionais.

Outros artistas ainda não foram anunciados pela prefeitura. A expectativa é que novas atrações sejam anunciadas nas próxima semanas.

Ano novo em Cabo Frio

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano foi anunciada como parte da programação do Réveillon 2027 em Cabo Frio. Os cantores vão se apresentar na Praia do Forte, na região central da cidade, para celebrar a chegada do novo ano.

De acordo com a prefeitura, a proposta é realizar o maior Réveillon da história do município, com vários dias de shows e atrações para diferentes públicos. A programação será distribuída entre a Praia do Forte e o distrito de Tamoios, onde também está prevista a tradicional queima de fogos.

Além dos sertanejos, a banda Roupa Nova também marcará presença, com apresentação prevista para as 22h do dia 30 de dezembro, na Praia do Forte. Criada na década de 1980, a banda construiu uma trajetória na música brasileira com canções conhecidas por diferentes gerações. O grupo integra a programação de eventos preparada pelo município para o período de festas, quando Cabo Frio recebe moradores e turistas para as celebrações de fim de ano.