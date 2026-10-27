'Quem Ama Cuida': Pedro descobre envolvimento de Tom em perseguição

O capítulo desta terça-feira, 27, de Quem Ama Cuida terá uma revelação que pode mudar os rumos da história de Pedro e Adriana. Durante uma visita a Elenice, o advogado percebe que Tom pode estar envolvido no episódio em que foi perseguido de carro. A descoberta aumenta as suspeitas sobre Pilar, amante de Tom.

Preocupados com a situação de Elenice, Adriana e Pedro decidem visitá-la para conversar. A presença de Tom, porém, incomoda o homem, que não esconde o desconforto com a chegada do casal.

Ao deixar a casa, Pedro explica a Adriana o motivo da saída repentina. Ele conta que reconheceu em Tom uma tatuagem semelhante à que havia visto no homem que estava no carro envolvido no acidente que sofreu.

"Acabei de descobrir que era o Tom que estava dentro do carro me perseguindo", revela Pedro.

Diante da informação, Adriana conclui que Pilar pode estar por trás do atentado contra o advogado. "Pedro, eu não tenho mais nenhuma dúvida. A Pilar está decidida a tirar sua vida", afirma.

Além da descoberta de Pedro, Zeni ameaça Pilar e recebe dinheiro dela. Tom não dá importância quando Elenice afirma que deseja se separar. César conta a Rafael que ajudou a inocentar Adriana e espera que o sócio fique do lado da Justiça.

Enquanto isso, Diná procura Elisa para pedir que Mau Mau se afaste de Fernando, e Adriana decide revelar o passado da personagem. César também avisa Pilar que não venderá sua parte da sociedade.