Chuvas atingem importantes áreas agrícolas nesta terça, prevê Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas mais intensas podem atingir Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, além do sul do Pará; centro e norte de Goiás; norte de Minas Gerais; sul do Piauí e áreas da Bahia e do Maranhão.

O instituto alerta para o perigo potencial de tempestades até amanhã (28) em áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Por outro lado, na região Sul, onde o dia começou com temperaturas baixas, o frio deve começar a diminuir ao longo das próximas horas.

Um aviso amarelo de perigo potencial para tempestade vigora para uma área que se estende do oeste do Amazonas, passando por grande parte do Centro-Oeste do país, até o litoral da Bahia e do Sergipe, com risco de chuvas entre 20 e 30 milímetros/hora e de ventos intensos (40 a 60 quilômetros/hora).

Confira a previsão do Inmet para cada região:

Norte: Tempo instável, com muito calor mas também com chuvas e trovoadas no oeste e no sul da região. Previsão de chuvas e trovoadas no Acre, Tocantins, Rondônia e nas regiões sul, central, oeste e noroeste do Amazonas, além do sul do Pará. Há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em vigor para o Acre, sudoeste do Amazonas, sudeste do Pará e centro e sul do Tocantins. O céu fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas em Roraima e no leste do Amazonas. Nesta quarta-feira, as áreas de instabilidade continuarão atuando sobre o oeste e o sul da região. Em Palmas (TO), a máxima deve chegar aos 37 °C.

Nordeste: Nesta terça-feira, o tempo fica instável, com chuvas e trovoadas na Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. No leste da região (do RN a SE), o céu permanece claro e sem chuva. Nas capitais, Maceió registra a menor mínima (22 °C) e a máxima chega a 33 °C; Salvador marca até 29 °C, Fortaleza 32 °C e Teresina atinge a maior máxima (40 °C). Amanhã, as áreas de instabilidade devem se intensificar, provocando chuvas com trovoadas no oeste e no litoral da Bahia, incluindo o Recôncavo Baiano, bem como no centro e sul do Piauí e no sul do Maranhão.

Centro-Oeste: Fortes áreas de instabilidade atingem o nordeste de Mato Grosso, o norte de Goiás e o Distrito Federal, onde são esperadas chuvas com trovoadas ao longo desta terça-feira. As chuvas com trovoadas ocorrem também na região central de Goiás e no norte e noroeste de Mato Grosso. Durante o dia, a umidade deve aumentar em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, favorecendo a formação de nuvens e a possibilidade de chuvas isoladas até o final da noite, inclusive no Mato Grosso. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 18 °C em Brasília (DF) e de 19 °C em Campo Grande (MS). A temperatura máxima em Campo Grande (MS) não deve passar dos 28 °C, e chega a 31 °C em Brasília (DF) e em Goiânia (GO), e a 36 °C em Cuiabá (MT).

Sudeste: As instabilidades se concentram no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde o tempo fica chuvoso, com trovoadas. Nessas áreas, está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Há possibilidade de chuvas isoladas também nas demais áreas do Espírito Santo e na região de Belo Horizonte (MG). Nas demais áreas da Região Sudeste, a terça-feira será de sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas. As temperaturas devem variar entre 11 ºC, em São Paulo, e 25 ºC em Belo Horizonte. Na quarta-feira, toda a região permanecerá coberta por muitas nuvens, com previsão de fortes chuvas com trovoadas em áreas do interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no oeste de Minas Gerais.

Sul: A terça-feira será ensolarada na região. Embora a terça-feira tenha começado com temperaturas baixas e possibilidade de formação de geada na Serra Gaúcha e Catarinense, nas demais áreas o céu fica claro, com poucas nuvens. Em Curitiba, o dia começa gelado, com temperatura mínima de 7 °C. Durante a tarde, a máxima não deve passar dos 18 °C. O dia também começa frio em Porto Alegre (RS), com mínima de 8 °C, mas, durante a tarde, a temperatura fica agradável, e a máxima na capital gaúcha pode chegar a 23 °C. Em Florianópolis (SC), a temperatura mínima será de 11 °C e a máxima, de 22 °C. A noite, a nebulosidade deve aumentar sobre algumas áreas, principalmente no Paraná, em Santa Catarina e no norte e leste do Rio Grande do Sul, mas, por enquanto, não há previsão de chuva. A nebulosidade deve aumentar sobre toda a região a partir de amanhã.